Nel Lazio oltre il 40% delle aree per le scorie nucleari, sindaci: “Pronti alle barricate” Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l’elenco delle zone idonee ad ospitare le scorie nucleari e i rifiuti radioattivi. Ventuno zone su 51 si trovano nel Lazio e per la precisione in provincia di Viterbo.

A cura di Enrico Tata

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l'elenco delle zone dove realizzare in Italia il ‘Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi' e il Parco Tecnologico, con l'obiettivo, informa il ministero, "di permettere lo stoccaggio in via definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività".

Ventuno aree delle 51 individuate, cioè oltre il 40 per cento, si trovano nel Lazio e per la precisione in provincia di Viterbo. Stando a quanto si apprende, la Carta Nazionale con la mappa è stata elaborata dalla Sogin e le zone hanno tutte requisiti che sono stati giudicati "in linea con i parametri previsti dalla Guida tecnica Isin, che recepisce le normative internazionali per questo tipo di strutture".

Intanto i sindaci dei comuni della Tuscia cominciano a protestare contro la l'elenco diffuso dal Mase: "Io sono pronto a fare fronte comune con gli altri 59 Sindaci, indossare la fascia e rappresentare il nostro dissenso nei palazzi romani", ha detto per esempio Claudio Ricci, primo cittadino di Fabrica di Roma.

E anche la Provincia di Viterbo fa sapere: "Siamo sempre stati chiari su questo argomento: la Provincia è fortemente contraria alla realizzazione nella Tuscia sia della discarica di rifiuti marini che di un eventuale deposito nazionale di scorie nucleari". Nella nota si legge che "compito della Provincia di Viterbo è sempre stato e sempre sarà quello di tutelare sia la Salute dei cittadini della Tuscia che l'integrità ambientale e la forte vocazione agricola di questo straordinario #territorio. E sia chiaro: su questo non siamo disposti a scendere a compromessi".

La mappa delle aree diffusa dal Mase

L'elenco delle zone idonee a stoccare le scorie nucleari nel Lazio

Come detto, il Mase ha individuato oltre 20 aree per lo stoccaggio di scorie nucleari nel Lazio. Si tratta di zone che si trovano tutte in provincia di Viterbo e per la precisione tutte a Sud Ovest del capoluogo della Tuscia.

In generale in Lazio e in Basilicata vengono indicate complessivamente 35 aree su 51. Le altre 16 sono suddivise tra Sardegna (8), Piemonte (5), Sicilia (2), Puglia (1).

Montalto di Castro

Canino, Cellere, Ischia di Castro

Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello

Corchiano, Vignanello

Corchiano, Gallese

Corchiano

Gallese, Vignanello

Canino, Montalto di Castro

Tarquinia, Tuscania

Canino

Canino, Montalto di Castro

Arlena di Castro

Ischia di Castro

Arlena di Castro, Piansano, Tuscania

Piansano, Tuscania

Tuscania

Arlena di Castro, Tessennano, Tuscania

Arlena di Castro, Tuscania

Tessennano, Tuscania

Canino

Montalto di Castro