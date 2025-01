video suggerito

Psichiatra condannato per violenza sessuale su una paziente: frustate e cera calda durante le sedute Lo psichiatra Stefano Maria Cogliati Dezza è stato condannato in secondo grado a due anni e dieci mesi per violenza sessuale su una paziente 27enne. Avrebbe abusato di lei, manipolandola durante le sedute.

A cura di Alessia Rabbai

Due anni e dieci mesi di reclusione per violenza sessuale è la condanna che il giudice ha stabilito nei confronti dello psichiatra Stefano Maria Cogliati Dezza. Lo specialista oggi settantaduenne avrebbe abusato di una paziente ventisettenne, approfittando della sua fragilità. Gli abusi si sarebbero verificati durante le sedute, quando l'avrebbe frustata, sottoposta ad iniezioni, e versato cera calda sul suo corpo. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello ha ridotto la pena rispetto al primo grado, che era di quattro anni e mezzo di reclusione. Ora si attende il verdetto della Cassazione, che potrebbe confermare o annullare, rinviando ad un nuovo esame. L'Ordine dei Medici ha già sospeso lo psichiatra dall'esercizio della professione.

Secondo quanto emerso in sede d'indagine prima e processuale poi la donna si è rivolta a Dezza in un momento particolare della sua vita, in cui era molto fragile, per questo motivo le ha chiesto aiuto. Per i giudici lo psichiatra si sarebbe approfitatto della sua vulnerabilità, per manipolarla e abusare di lei durante le sedute.

Come riporta La Repubblica, Dezza avrebbe legato e bendato la paziente, usato fruste, colato cera calda sul suo corpo, arrivando ad iniettarle dei farmaci. Delle punture che, ha spiegato la paziente, lui diceva di farle "per non sentire il dolore". Un quadro quello che si delineava all'interno dello studio medico, che si configura di violenza.

Nel frattempo mentre i famigliari della ventisettenne erano tranquilli, perché convinti che si fosse affidata ad un professionista, le sue condizioni posicologiche sarebbero peggiorate sempre di più. Fino a quando la ragazza non si è fatta coraggio e si è confidata con i genitori, raccontando quanto accadeva nello studio dello psichiatra. Rivelazioni che hanno profondamente addolortato i suoi cari. I famigliari della ventisettenne l'hanno poi accompagnata a denunciare e lo psichiatra, prima indagato, è finito a processo.