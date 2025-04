video suggerito

Massaggiatore condannato per aver violentato una 24enne: “Ero sul lettino, mi ha aggredita” Salvatore Battaglia è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale con l’accusa di aver abusato di una sua cliente durante un massaggio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Salvatore Battaglia, massaggiatore 37enne finito a processo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una sua cliente di 24 anni, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione. L'uomo, che già in passato aveva ricevuto una condanna per un'accusa dello stesso tipo nei confronti di una cliente, avrebbe abusato della ragazza durante un massaggio effettuato presso il suo studio a Roma. Nel corso del processo l'uomo ha provato a difendersi dicendo che tra lui e le clienti esiste un accordo verbale, per cui se lanciano dei segnali vuol dire che si vuole avere un rapporto sessuale. Una scusa che non ha retto davanti ai giudici e che ha portato alla condanna del 37enne.

La notizia della condanna, la seconda per il 37enne, è riportata da Il Corriere della Sera. I fatti risalgono a maggio 2023. La giovane era andata nello studio dell'uomo per un massaggio. Si era spogliata e si era adagiata sul lettino: all'inizio non ha notato nulla di strano, l'ambiente sembrava molto professionale, così come l'uomo. Che però, a un certo punto, si è avventato su di lei.

"Mia madre aveva un coupon per dei massaggi che, però, non stava sfruttando – il racconto della ragazza – Ho deciso di utilizzarlo io. Sono arrivata nello studio intorno alle 11,30. L’ambiente era normale, sereno. Nulla di anomalo. All’inizio lui mi ha massaggiato i piedi. Poco dopo ha iniziato a palpeggiarmi e all’improvviso me lo sono ritrovato addosso. È durato tutto pochi istanti. Gli ho detto subito di smetterla. Ero paralizzata. Lui si è allontanato e alla fine mi ha lasciata in pace".

Quando la giovane è uscita dallo studio era sotto shock. Ha riferito alle amiche cosa le era accaduto, e loro l'hanno convinta a denunciarlo. Già poche ore dopo, il 37enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Denunciato anche da un'altra cliente, sono i due i processi affrontati dall'uomo per violenza sessuale.