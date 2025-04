video suggerito

Ex presidente di Ama Daniele Pace rinviato a giudizio per violenza sessuale e molestie su una lavoratrice Rinviato a giudizio per molestie e violenza sessuale nei confronti di una dirigente l'ex presidente di Ama Daniele Pace.

A cura di Beatrice Tominic

Molestie, messaggi e approcci pesanti. "Una volta, durante il consiglio di amministrazione le ha messo una mano sulla coscia", spiegano gli atti. Dopo la denuncia di una dirigente di Ama, è stato rinviato a processo l'ex presidente di Ama, la società che si occupa di gestire i rifiuti, Daniele Pace, per violenza sessuale e molestie. Secondo la Procura avrebbe continuano a dedicare attenzioni talvolta pesanti e, soprattutto, non desiderate dalla lavoratrice.

Rinviato a processo l'ex presidente Ama

Sarebbero numerosi gli episodi raccolti dal Giuseppe Cascini e dalla pm Claudia Alberti. Si tratterebbe di casi non isolati, avvenuti in ambito lavorativo all'interno degli uffici della municipalizzata, ma anche all'esterno, durane una cena aziendale. L'ex presidente, secondo quanto denunciato, oltre ad apprezzamenti e messaggi molesti, avrebbe provato a baciarla e palpeggiarla dopo averla spinta in un angolo per non farle aprire la porta e, di conseguenza, impedirle di uscire.

La ricostruzione degli episodi per la Procura

Gli episodi sarebbero durati anni, fino all'ottobre del 2023, quando la lavoratrice ha sporta denuncia, assistita dalle avvocate Maria Teresa Flammini e Floriana Nasso, soddisfatte per il rinvio a giudizio ottenuto per Pace: "Questo passo finalmente decreta la veridicità delle dichiarazioni rese dalla nostra assistita, alla quale va riconosciuto il merito di essersi esposta personalmente e professionalmente", hanno fatto sapere.

Pace, che si è dimesso da Ama lo scorso anno, è ancora componente del Cda, ma la Cgil ne chiede l'allontamento definitivo dalla municipalizzata: "In attesa che la giustizia faccia il suo corso un dirigente che ha a cuore l’azienda e la città dovrebbe di sua iniziativa fare un passo indietro", avevano fatto sapere Natale Di Cola, Cgil, e Giancarlo Cenciarelli, Fp Cgil.

La difesa dell'ex presidente Daniele Pace

Nel frattempo, però, la difesa dell'ex presidente Pace, affidata agli avvocati Alessandro Picozzi e Andrea Buitoni, si è già espressa in merito e ha respinto ogni accusa: "Pace non c'entra assolutamente niente: ci sono testimoni e documenti a confermarlo", hanno fatto sapere i legali dell'ex presidente della municipalizzata che si occupa della gestione e della raccolta dei rifiuti a Roma – Questo è il quadro che emerge dall'indagine difensiva".