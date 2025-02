Problema tecnico sulla ferrovia Roma-Cassino: treni in ritardo di due ore

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Trenitalia informa in una nota che la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata oggi, martedì 25 febbraio, sulla linea Roma-Cassino per un problema tecnico alla linea in prossimità di Colleferro. Stando a quanto si apprende, è in corso l'intervento dei tecnici Rfi.

I treni, si legge ancora sul comunicato, possono subire ritardi fino a due ore, oltre che limitazioni e cancellazioni.

Aggiornamento ore 8: questa la nota pubblicata sul sito di Rfi:

Sulla linea Roma – Cassino la circolazione ferroviaria permane rallentata in prossimità di Colleferro per un inconveniente tecnico alla linea. Continua l'intervento dei tecnici di RFI. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni. Seguiranno aggiornamenti.