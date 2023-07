Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 7 luglio 2023: sole e caldo, temperature sopra i 30 gradi Sole e temperature oltre 30 gradi in tutte le province della regione Lazio per questo primo venerdì di luglio: le più alte sono a Roma e Latina.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (La Presse)

Il caldo è arrivato e si sente: nella giornata di oggi, venerdì 7 luglio 2023, il termometro raggiunge e supera i 30 gradi in quasi tutte le province della regione. A caratterizzare questo primo venerdì di luglio sole e caldo ovunque: le temperature minime a Rieti, dove si attendono 16 gradi. Le massime, invece, arrivano a 33 e sono a Latina e Roma.

Dallo scenario di sole e caldo non si contraddistingue Roma che, come scrive Il Meteo.it, è una delle città più calde della regione. Nessuna nuvola attesa per questa giornata in cui le temperature indicate sul termometro raggiungono anche i 33 gradi. Il cielo resta alto nel cielo tutto il giorno: raccomandata particolare attenzione nelle ore più calde, indicate fra le 11 della tarda mattinata fino alle 19 del pomeriggio.

Le previsioni meteo nel Lazio

Temperature da record anche nelle altre province. La più fresca è Rieti, dove alla minima di 16 gradi, si affianca una massima di 31 gradi centigradi e si aggiunge il calore emanato dai raggi solari, alto nel cielo limpido. Qualche nuvola esce soltanto in nottata, ma non porta precipitazioni. Caldo afoso anche nel viterbese, dove le temperature oscillano fra i 17 e i 32 gradi. Anche in questo caso, come avviene nei territori del reatino, il cielo resta limpido per l'intera giornata, ma qualche nuvola fa capolino dopo il tramonto, a partire dalle ore 20.

Ancora più calde le province del sud, Frosinone e Latina, dove rispettivamente il termometro si sposta fra i 18 e 1 33 e i 20 e 32 gradi centigradi. Gli orari più a rischio, sia nel frusinate che nel capoluogo pontino, sono quelli compresi fra le 12 e le 19.