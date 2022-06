Previsioni meteo Roma e Lazio oggi sabato 18 giugno: già torna il caldo, massime sui 35 gradi Oggi farà caldo a Roma e in generale nel Lazio. Il sole tornerà a splendere e le temperature massime saliranno fino a 35 gradi.

A cura di Enrico Tata

I temporali di ieri sera sono già un lontano ricordo. Oggi farà caldo a Roma e in generale nel Lazio. Il sole tornerà a splendere e le temperature massime saliranno fino a 35 gradi. Soffierà un vento moderato da Nord Est e le minime non scenderanno sotto i 20 gradi. Situazione praticamente identica nella giornata di domenica: sole e tanto caldo. A Roma il bollettino sulle ondate di calore segnala un'allerta di livello 1, colore giallo, sia per oggi che per domani, 19 giugno. Il problema è che nei primi giorni della prossima settimana l'anticiclone Scipione diventerà ancora più potente e il caldo sarà sempre più asfissiante. Già a Torino segnalato bollino rosso e allerta caldo di livello 3 per la giornata di domenica, ma presto il caldo estremo investirà tutta Italia.

La prossima settimana sarà ancora più calda: picco a 40 gradi

Martedì 21 giugno, secondo le previsioni del sito IlMeteo.it, rischia di diventare il più caldo di sempre. Verranno toccati picchi vicino a 40 gradi in molte città italiane. A Roma verranno toccati i 36 gradi tra martedì e mercoledì. All'orizzonte, tra l'altro, non si intravedono rinfrescate o precipitazioni che potrebbero dare un po' di respiro.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "il caldo non mollerà la presa neppure durante le ore notturne; questa terza ondata di calore africano ci farà vivere infatti anche le fastidiose notti tropicali". Una notte tropicale viene identificata quando la temperatura notturna non scende al di sotto dei 20 gradi. Addirittura, invece, la temperatura a mezzanotte in molte città resterà vicina ai 26 gradi. Quando finirà questo caldo? Forse nel fine settimana del 25 e 26 giugno, ma è ancora troppo presto per fare previsioni certe.