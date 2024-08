video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 27 agosto: in arrivo temporali, ma caldo torrido nella Capitale Quella di oggi, martedì 27 agosto, sarà una giornata da bollino rosso a Roma, secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute. Domani, invece, l’allerta caldo tornerà a livello 1, bollino giallo, con temperature in lieve flessione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Temporali in arrivo sulle zone interne del Lazio, ma probabilmente a Roma non pioverà. Anzi, farà molto caldo, con la temperatura compresa tra 22 e 35 gradi. Quella di oggi, martedì 27 agosto, sarà una giornata da bollino rosso, secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute. Domani, invece, l'allerta caldo tornerà a livello 1, bollino giallo, con temperature in lieve flessione. Bollino rosso oggi anche a Latina, bollino verde sia a Viterbo che a Rieti e bollino giallo a Viterbo.

Per oggi la Protezione civile del Lazio ha diramato un'allerta gialla per possibili temporali e rovesci. Stando a quanto si apprende, però, le zone della regione in cui pioverà saranno quelle più interne, dalle alture del Reatino a quelle del Viterbese. Le precipitazioni potrebbero arrivare vicino alla Capitale, ma potrebbero soltanto sfiorarla. Per il momento, infatti, i meteorologi non prevedono piogge sulla città di Roma.

La settimana, l'ultima di agosto, proseguirà all'insegna del caldo a Roma e in generale nel Lazio. Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, nella giornata di oggi "l'instabilità si manifesterà soprattutto nelle ore centrali della giornata e a ridosso dell'Appennino centro meridionale. Quindi una giornata in partenza soleggiata salvo qualche ultimo piovasco al Nord, seguita da un pomeriggio temporalesco sulle zone interne del Centro e del Sud. Qualche fenomeno potrà localmente sforare fino alla costa tirrenica. Rischio grandine durante i fenomeni più intensi. Altrove il tempo resterà soleggiato. Temperature in lieve calo".