Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 19 settembre: ancora alta pressione, poi arriva la pioggia Ancora caldo e sole a Roma e nel Lazio, ma per il weekend sono attese piogge e un calo delle temperature.

A cura di Enrico Tata

Ancora caldo e sole a Roma e nel Lazio. Il cielo oggi, martedì 19 settembre, sarà sereno o poco nuvoloso lungo tutto l'arco della giornata, con le temperature che si manterranno sopra la media del periodo. Le massime arriveranno a 30 gradi e le minime non scenderanno sotto i 20 gradi.

Le condizioni meteo si manterranno stabili almeno fino a venerdì, ma nel fine settimana è previsto l'arrivo di una perturbazione che potrebbe portare qualche pioggia sul Lazio. Le massime, almeno secondo le previsioni del tempo aggiornate ad oggi, dovrebbero scendere intorno ai 25/26 gradi, ma per avere qualche certezza in più occorrerà aspettare qualche giorno.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo, nel centro Italia l'alta pressione di origine africana caratterizzerà il tempo fino a giovedì. Da venerdì "l'anticiclone inizierà a ritirarsi verso Sud sotto l'incalzare delle correnti atlantiche, con qualche rovescio o temporale anche di forte intensità in arrivo al Centro ma sporadicamente pure sulle regioni del Sud. Breve pausa più soleggiata venerdì, salvo rovesci o temporali su alta Toscana, in attesa però di un nuovo probabile peggioramento nel weekend". Sul peggioramento atteso nel weekend, come detto, bisognerà attendere qualche giorno per avere conferme e certezze.

Per il fondatore del sito IlMeteo.it, Antonio Sanò, tra giovedì e venerdì arriverà una perturbazione "in discesa dal Nord Europa con un corposo carico di piogge e temporali investirà in pieno le regioni del Nord e parte dei settori tirrenici". Per quanto riguarda il weekend, "è ancora presto per dare certezze, ma i principali centri di calcolo iniziano a intravedere una fase di tempo molto instabile su gran parte del Paese proprio tra Sabato 23 e Domenica 24 Settembre: l’Autunno inizierà così con tante piogge e temporali".