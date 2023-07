Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 18 luglio: previsto caldo record, temperature eccezionali Oggi a Roma prevista una temperatura massima intorno ai 40 gradi. Sarà una giornata di caldo estremo nella Capitale, con temperature intorno ai 30 gradi già alle 8 di mattina.

A cura di Enrico Tata

(La Presse)

Oggi, martedì 18 luglio, potrebbe diventare il giorno più caldo della storia di Roma. Come abbiamo scritto, il termometro potrebbe salire sopra i 40 gradi, record storico registrato a luglio del 1983. Di sicuro, sarà un giorno rovente, con temperature altissime, tanto che il Comune di Roma ha messo a punto un piano per l'emergenza caldo.

Il sindaco Gualtieri ha parlato di temperature eccezionali. Così il primo cittadino: "Roma in questi giorni "affronta un'ondata di calore tra le più eccezionali degli ultimi anni. I cambiamenti climatici purtroppo si fanno sentire con il loro pesante impatto su tutti noi, cittadini e turisti. Come Roma Capitale abbiamo formulato un Piano caldo e siamo impegnati al massimo per monitorare la situazione e per adottare tutte le misure necessarie a proteggere la nostra comunità".

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, alle 14 di oggi verranno toccati i 40 gradi, con temperatura percepita intorno ai 41 gradi. Insomma, farà caldissimo. Già alle 8 di mattina il termometro segnerà addirittura 30 gradi. Stessa situazione nella giornata di domani, mercoledì 19 luglio, con massime leggermente più basse intorno ai 38 gradi.

Secondo gli esperti, le temperature cominceranno a scendere a partire da giovedì, ma si tratterà soltanto di un calo di qualche grado. Le massime nella Capitale resteranno intorno ai 35/36 gradi. Stando alle previsioni dei meteorologi il caldo non ci lascerà almeno fino al 25/26 luglio, quando è prevista una prima rottura di questo anticiclone africano che sta portando temperature roventi sul nostro Paese. Ancora dieci giorni di temperature decisamente sopra la media, quindi.