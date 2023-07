Può essere battuto il record di caldo a Roma: è di 40 gradi e risale all’eccezionale ondata del 1983 Fra pochi giorni a Roma potrebbe essere battuto il record di caldo: le temperature previste sono davvero eccezionali. Ecco quando potrebbe avvenire.

A cura di Enrico Tata

La giornata di martedì 18 luglio 2023 potrebbe diventare una essere una data importante per Roma, almeno dal punto di vista meteorologico. Potrebbe infatti essere battuto il record di caldo registrato nella Capitale durante l'eccezionale ondata del luglio 1983, cioè esattamente quaranta anni fa.

Quell'estate, già dai primi giorni del mese, le temperature superarono quasi ovunque i 30 gradi di massima, ma nella seconda metà di luglio, a partire dal giorno 17, il termometro diventò infuocato. La ritirata dell'anticiclone delle Azzorre da una parte, la discesa di aria polare verso le Canarie dall'altra, fecero in modo che l'anticiclone africano arrivò dal Sahara fino al Mar Mediterraneo centrale e occidentale con una potenza eccezionale.

A fine luglio i picchi divenirono davvero impressionanti e a Roma fu registrato il record di caldo. Il giorno in questione è il 28 luglio 1983, con la stazione meteorologica di Roma Ciampino che fece registrare 39,4 gradi e la stazione di Roma Urbe fece registrare addirittura 40 gradi. In Sardegna la stazione di Tempio Pausania (anche a causa di un vicino incendio) raggiunse la temperatura record di 49 gradi.

Ebbene martedì 18 luglio 2023, a distanza di quaranta anni meno dieci giorni, la storia potrebbe ripetersi e il record potrebbe essere ritoccato a Roma: la centralina dell'Urbe, infatti, potrebbe fare segnare 42/43 gradi, almeno queste sono le previsioni dei meteorologi. Per averne la certezza, occorrerà aspettare il giorno ‘rosso'.

Quel che è certo che al già rovente anticiclone Cerbero, si sostituirà a partire dal 17 luglio l'ancora più rovente anticiclone Caronte, che porterà temperature ancora più elevate rispetto a quelle attuali. Se nel weekend del 15/16 luglio nella Capitale le massime sono arrivate a toccare i 36 gradi, allora è facile prevedere che nei prossimi giorni potrebbero toccare addirittura i 40 gradi. Come detto, per averne certezza, occorrerà aspettare qualche ora, ma le condizioni per battere il record, occorre dire, sembra ci siano davvero tutte.