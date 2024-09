video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 17 settembre: allerta gialla per temporali Nella mattinata di oggi, 17 settembre, a Roma in vigore un’allerta maltempo gialla. Previsti temporali fino all’ora di pranzo, poi cielo nuvoloso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fino all'ora di pranzo di oggi, è in vigore a Roma un'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio. Si prevedono in particolare precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, soprattutto sui settori costieri. Allerta gialla anche nella provincia di Latina e su tutto il litorale a Sud di Roma. Bollino verde in tutte le altre province del Lazio, ma si segnalano "possibili isolati fenomeni temporaleschi".

A Roma temporali previsti nel corso della mattinata, poi nuvoloso

A Roma i temporali sono previsti nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio e in serata il cielo si manterrà nuvoloso, ma non sono previste altre precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra 16 e 22 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso nella giornata di domani, mercoledì 18 settembre.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo, per la giornata di mercoledì insisterà "una moderata instabilità al Centro Sud e sull'Emilia Romagna con piogge e temporali, localmente intensi e persistenti sull'Emilia orientale e la Romagna oltre che sulle Marche. Qualche pioggia anche tra Liguria e basso Piemonte, sul resto del Nord nubi irregolari con fenomeni non incisivi. Temperature stabili o in lieve aumento al Sud. Venti moderati a rotazione ciclonica. Mari molto mossi". Giovedì 19 settembre, invece, "tempo ancora instabile al Centro Sud e sull'Emilia Romagna con fenomeni più insistenti tra Emilia Romagna e Marche, meno sui settori tirrenici, sul resto del Nord e l'estremo Sud. Temperature senza grandi variazioni. Ventilazione ancora moderata con mari mossi o molto mossi".

Leggi anche Allerta meteo Roma e Lazio 16 settembre: torna il maltempo con pioggia e temporali