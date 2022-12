Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 12 dicembre: cielo sereno e temperature in calo Giornata di pausa dalla pioggia prima del ritorno delle precipitazioni di martedì: temperature in calo e sole, nuvole solo in tarda serata.

A cura di Beatrice Tominic

Dopo l'ennesimo fine settimana piovoso, torna il sole su tutta la regione Lazio: qualche nuvola fa capolino nel corso della giornata soltanto nelle province di Rieti e Viterbo. Temperature in calo su tutta la regione: le minime si aggirano intorno allo zero a Viterbo e Rieti, mentre le massime non superano i 13 gradi centigradi di Latina. Nessuna illusione, però: già da martedì tornano le piogge su tutto il Lazio.

Previsioni meteo Roma lunedì 12 dicembre

Quella di lunedì 12 dicembre è una giornata di sole sulla capitale. Soltanto in tarda serata, a partire dalle 21, appare qualche nube sparsa e, ancora più tardi, arrivano le prime gocce di pioggia. Fino alla serata, invece, come scrive Il Meteo.it, il cielo resta sereno. Le temperature, molto basse anche sulla capitale, raggiungono la minima di 2 gradi alle ore 8 della mattina, mentre quella massima, intorno agli 11 gradi, si tocca all'ora di pranzo.

Previsioni meteo sul Lazio: un giorno di sole prima del ritorno della pioggia

Nella giornata di domani, martedì 12 dicembre, torna la pioggia su tutta la regione: non ci resta che godere del sole di oggi, lunedì 11 dicembre. Come anticipato, le province più fredde sono Viterbo e Rieti: in entrambi i territori i gradi di temperatura minima si aggirano intorno allo zero, mentre la massima raggiunge i 7 gradi.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 4 dicembre: forte pioggia e temporali

A Latina e Frosinone le temperature sono leggermente più alte. Nel frusinate sono comprese fra i 4 e gli 11, mentre nel capoluogo pontino fra i 6 e i 13: anche in questi territori, i più meridionali della regione, è atteso l'arrivo delle nuvole nella tarda serata e, in alcune zone, anche della prima pioggia.