Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì 9 febbraio 2023: sole, ma temperature rigide Sole su tutta la regione Lazio e sulla capitale nella giornata di venerdì 10 febbraio: temperature ancora in calo, a Rieti e Viterbo si arriva a -4 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Quella di venerdì 10 febbraio 2023 a Roma e nella regione Lazio si presenta come una bella giornata di sole. Le temperature continuano ad essere molto rigide e ancora in calo, comprese fra i -4 segnalati di minima a Rieti e a Viterbo e gli 11 di massima a nella capitale e a Latina.

Previsioni meteo a Roma venerdì 10 febbraio 2023

Nella capitale le temperature di oggi sono comprese fra l'1 e gli 11 gradi, ma a riscaldare l'atmosfera arrivano i raggi solari: nella città oggi non è prevista neppure una nuvola, solo il sole alto nel cielo, come scrive Il Meteo.it. Per la capitale, questo è solo il primo giorno di un weekend sereno all'insegna del bel tempo.

Previsioni nelle province: temperature ancora in calo

Temperature sempre più rigide soprattutto nelle province del Lazio: a Rieti e a Viterbo la minima raggiunge i – 4 gradi centigradi. La massima, invece, nel primo caso raggiunge gli 8 e nel secondo i 7 gradi. Anche nel reatino, come nei territori della capitale, il cielo è sereno e splende il sole, mentre nel viterbese, nelle prime ore della mattina, il cielo resta coperto da qualche nuvola di troppo: è proprio a quell'ora, poi nuovamente nella tarda serata, che si raggiunge la temperatura minima prevista.

Temperature meno rigide a Frosinone, dove la minima è di -1 e la massima di 10: nel frusinate, però, qualche nuvola si alterna al sole anche durante la giornata, soprattutto verso l'ora di pranzo. Più mite di un grado, infine, Latina: le temperature sono comprese fra l'uno e gli 11 gradi centigradi. Sole anche qui, ma è proprio come nel frusinate, anche il capoluogo pontino subirà il passaggio nelle nubi nella parte centrale della giornata.