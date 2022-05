Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 22 maggio 2022: sole e caldo. Si toccano i 30 gradi a Roma Bel tempo e temperature alte, fino a raggiungere i 30 gradi nella capitale: questo è il meteo di oggi nella città di Roma e nel resto del Lazio. Qualche nuvola attesa soltanto a Latina.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora cielo limpido e sereno, ancora sole e ancora caldo: raggiungono i 29 gradi le temperature nella regione Lazio anche se, nella prima mattina, la temperatura scende fino a 10 gradi. Il tempo sembra ideale per trascorrere una domenica fuori, in gita o al mare e per dedicarsi a lunghe passeggiate: nelle ore del sole, sia che vi troviate in un luogo di campagna o spiaggia che in città, attenzione a non dimenticarsi la crema solare per ripararvi dai raggi caldissimi e prevenire dolorose scottature.

Previsioni meteo a Roma, capitale del caldo

Il cielo su Roma oggi è ancora una volta mite e sereno: via libera ai pic nic nei parchi, sia i grandi polmoni verdi che quelli più piccini, della capitale. Qui, Il Meteo.it, indica le prime ore del pomeriggio come le più calde, con un sole arancione: attenzione all'esposizione della vostra pelle e del capo, soprattuto se ne approfittate per visitare i molti luoghi turistici all'aperto di Roma. Le temperature, che nella mattina sono comprese fra i 13 e i 25 gradi, proprio nel primo pomeriggio, fra le ore 14 e le 15, superano anche i 30 gradi.

Previsioni meteo nel Lazio domenica 22 maggio

La situazione non varia molto neanche nelle altre zone della regione Lazio. Le temperature minime si aggirano intorno agli 11 gradi nelle province di Viterbo e Rieti: in questi territori viene raggiunta anche la temperatura massima di 29 gradi, se escludiamo la capitale. La provincia di Frosinone, invece, si trova in un clima con temperature comprese fra i 13 e i 28 gradi, mentre a Latina sono fra i 14 e i 27. Proprio nel capoluogo pontino, al sole si alterna un cielo leggermente coperto da qualche nuvola.