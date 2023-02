Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 12 febbraio 2023: cielo sereno e poco nuvoloso Temperature comprese fra i -2 e i 14 gradi nella regione Lazio questa domenica: sole e cielo sereno, solo qualche nuvola di passaggio.

A cura di Beatrice Tominic

Quella di oggi, 12 febbraio, è la domenica che precede San Valentino: si presenta come una domenica dal cielo sereno nonostante il passaggio di qualche nuvola su tutti i territori della regione Lazio. Le temperature restano basse, comprese fra la minima di -2 gradi centigradi registrata a Viterbo e Rieti e la massima di 14 a Roma e Latina.

Previsioni meteo a Roma, una bella domenica di sole

Sole e cielo sereno nella capitale oggi, domenica 12 febbraio. Per tutta la giornata Roma può vantare un cielo limpido senza nuvole, come scrive Il Meteo.it. Anche le temperature, rispetto agli ultimi giorni, si presentano più miti, con una minima attesa alle prime luci della mattina di 4 gradi centigradi e una massima di 13 gradi nel primo pomeriggio.

Ancora temperature rigide a Rieti e Viterbo, ma sole ovunque

Continua il clima rigido in alcune province della regione Lazio: soprattutto nel reatino e nel viterbese il termometro continua a scendere sotto lo zero, con una minima che si aggira intorno ai -2 gradi centigradi, soprattutto nelle prime ore della mattina. Anche le massime previste sono le medesime, intorno ai 13 gradi. Fatta eccezione per la tarda mattinata nella zona di Rieti e per il primo pomeriggio a Viterbo, dove nel cielo è atteso il passaggio di qualche nuvola, per tutto il giorno il sole splende alto nel cielo.

Clima più mite a Frosinone, dove rispetto alle province precedenti le temperature minime si alzano di due gradi e arrivano allo zero, mentre le massime si confermano a 13 gradi. Anche qui sole e qualche nuvola passeggera subito dopo pranzo. Temperature più simili a quelle della capitale, invece, sono quelle attese a Latina, comprese fra i 3 e i 14 gradi. Anche in questo caso, cielo sereno e qualche nube di passaggio a metà giornata.