Già da oggi, ma soprattutto a partire da domani, cominceranno ad arrivare le nuvole su Roma e sul Lazio. Venerdì 19 marzo è previsto l'arrivo di forti temporali sulla Capitale, con le temperature comprese tra 7 e 10 gradi. Piogge deboli previste anche nel corso della giornata di sabato 20, ma domenica 21 dovrebbe tornare il sole (anche se le previsioni in questo senso non sono ancora attendibili al cento per cento). Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it sull'italia soffiano correnti fredde da nord che potrebbero provocare grandinate e nevicate a bassa quota su tutta la penisola.

Le previsioni del tempo per Roma

A Roma previsto cielo sereno o poco nuvoloso nella giornata di oggi, martedì 16 marzo, con temperature comprese tra 6 e 14 gradi. Stessa condizione meteo prevista per domani, mercoledì 17 marzo: cielo sereno o poco nuvoloso con temperature minime in calo e comprese tra 2 e 14 gradi. Giovedì 18 nuvolosità in aumento, ma senza precipitazioni con temperature comprese tra 2 e 13 gradi.

Weekend tra pioggia e sole

Per il fine settimana i siti 3BMeteo e IlMeteo.it per ora offrono previsioni diverse: per IlMeteo.it il maltempo arriverà già nelle giornate di venerdì e sabato, ma soprattutto venerdì potrebbero verificarsi precipitazioni anche di forte intensità sulla Capitale. Secondo 3BMeteo, invece, il maltempo arriverà più tardi, probabilmente nella giornata di domenica e si protrarrà anche nel corso di lunedì della prossima settimana. Secondo IlMeteo.it, invece, la perturbazione dovrebbe esaurirsi sabato e già domenica potrebbe tornare il sole. Come detto, però, il grado di attendibilità per il fine settimana è ancora basso.