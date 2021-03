Temperature in deciso aumento nei prossimi giorni, con il weekend che a Roma e nel Lazio sarà caratterizzato da cielo prevalentemente sereno. Il termometro tornerà a salire almeno fino a sabato, mentre da domenica 14 si attende un ritorno di aria più fredda su tutta la penisola. Anche l'inizio della prossima settimana dovrebbe essere segnato dal bel tempo (anche se le previsioni in questo senso non sono ancora attendibili del tutto).

Le previsioni del tempo per la città di Roma

A Roma previsto cielo sereno o poco nuvoloso almeno fino alla giornata di domenica 14 marzo. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a sabato, con le minime che non scenderanno al di sotto dei 12 gradi e le massime che non saliranno sopra i 16 gradi. Da domenica, come detto, le temperature potrebbero scendere di qualche grado. Per il momento (ma è ancora presto per avere previsioni attendibili) si prevede sole anche per l'inizio della prossima settimana.

Rischio lockdown nel weekend

Sarà un fine settimana caratterizzato dal bel tempo, ma a fermare i romani nel programmare una gita fuori porta potrebbero essere le decisioni che il governo prenderà nelle prossime ore. Allo studio dell'esecutivo, infatti, c'è la possibilità di impedire ogni spostamento nel weekend. In pratica inserire tutte le regioni italiane in zona rossa il sabato e la domenica. Un'altra soluzione potrebbe essere quella già adottata a Natale, cioè impedire gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza. Gli scienziati del Comitato tecnico scientifico caldeggiano questa seconda opzione, stando a quanto si apprende.