Previsioni meteo Roma e Lazio: cielo sereno e termometro che sfiora i 30 gradi Oggi, giovedì 19 maggio, le temperature superano su tutta la regione i 25 gradi. Nel cielo limpido regna incontrastato il sole caldo.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, giovedì 19 maggio 2022, le temperature si alzano ancora e il termometro sfiora i 30 gradi, soprattutto nella provincia di Frosinone dove le massime raggiungono i 28 gradi, ma anche nelle altre province si superano i 25 gradi centigradi. Alle temperature estive si aggiunge anche il cielo limpido e sereno in tutta la regione: per oggi non sono attese nuvole nei territori laziali.

Previsioni meteo a Roma per oggi giovedì 19 maggio

Oggi anche la capitale accoglie cittadini, cittadine e turisti e turiste con un sole splendente e luminoso: attenzione, soprattutto se si hanno in mente giri e tour fra i monumenti all'aperto dell'Urbe, a non scottarsi. Il sole è davvero molto forte, soprattutto fra la tarda mattinata, verso le 11 e il primo pomeriggio, verso le 15. La temperatura massima raggiunta dalla capitale è meno elevata rispetto a quella delle altre province e si attesta sui 25 gradi: la temperatura minima è, invece, di 16 gradi.

Previsioni meteo nella regione Lazio: temperature fino a 28 gradi

Nella giornata di oggi tutta la regione Lazio risente delle temperature calde e della presenza del sole: si annuncia una giornata quasi estiva. Le temperature massime più alte si toccano nella zona di Frosinone, dove si raggiungono i 28 gradi, mentre la minima si aggira sui 12 gradi. Il vicino capoluogo pontino, invece, raggiunge una temperatura minima di 16 gradi, mentre la massima di ferma a 27 gradi. Anche a Viterbo e Rieti, notoriamente più freschi rispetto alle altre province, le temperature registrate oggi sono quasi estive. Nel primo caso la minima registrata è di 11 gradi e la massima di 27, mentre nel secondo la prima è di 10 e la seconda di 26.