Previsioni meteo Roma e Lazio 8 giugno: cala l’anticiclone, temperature più fresche Cala un po’ la temperatura a Roma e nelle alte province del Lazio, dove il termometro non andrà oltre i trentuno gradi. Il cielo sarà nuvoloso.

A cura di Redazione Meteo

Cala un po' la temperatura a Roma e nelle alte province del Lazio. L'anticiclone che nei giorni scorsi ha colpito la regione si sta ritirando, e questo comporta un'aria più fresca e termometri con temperature più basse. Nel Lazio il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, e le temperature si attesteranno tra i ventotto e i trentuno gradi. Non sono previste piogge, che potrebbero invece arrivare nella giornata di giovedì. Secondo le previsioni meteo di oggi, il clima più caldo sarà a Roma, dove il termometro raggiungerà i trentuno gradi, mentre in provincia farà più fresco. Rieti e Viterbo sono come al solito le province più fresche, con il termometro che non andrà oltre i ventotto gradi. Il clima rimarrà più o meno stabile anche nel resto della settimana.

A Roma l'8 giugno temperature più fresche e gradevoli

Secondo quanto riportato da Meteo 3B, in particolare a "Roma noteremo un mercoledì stabile con sole prevalente e qualche nube medio-alta di passaggio; locale variabilità giovedì con possibili brevi piovaschi nel tardo pomeriggio. Anticiclone che ha allentato la presa, a favore di correnti più fresche di matrice atlantica; in questi giorni le temperature massime subiranno un temporaneo calo, torneremo difatti ad un normale clima estivo con caldo senza eccessi. Venti a tratti moderati in rotazione da Nord-Nordest entro venerdì. Segue una rimonta dell'alta pressione con temperature di nuovo in aumento nel corso del weekend". In ogni caso, onde evitare colpi di calore, è sempre consigliabile evitare di uscire durante le ore più calde, che in genere sono tra le 14 e le 17 del pomeriggio.