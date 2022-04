Previsioni meteo Roma e Lazio 7 aprile: sole, caldo e temperature in aumento Torna il sole a Roma e nelle altre province del Lazio. Oggi, giovedì 7 aprile, non ci saranno piogge, ma bel tempo e temperature in aumento.

A cura di Redazione Meteo

Dopo il maltempo che ha investito Roma e le altre province del Lazio nella giornata di ieri, oggi nella regione ci sarà bel tempo e temperature gradevoli. Giovedì 7 aprile si apre con una giornata dal clima mite e caratterizzata dall'assenza di precipitazioni nella capitale, a Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo. In tutto il Lazio non sono previste piogge, il sole splenderà per tutto il giorno, e tranne qualche annuvolamento in alcune ore della giornata, il cielo sarà chiaro e senza nuvole. I venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata, non sono previste allerte meteo.

A Roma temperature massime fino a 16 gradi

A Roma il termometro arriverà a segnare anche 16 gradi nella giornata di oggi. Nonostante le piogge di ieri e l'abbassamento delle temperature, il termometro si sta rialzando di nuovo, tanto che tra qualche giorno si tornerà a temperature vicine ai 20 gradi. A Roma la minima si attesterà sugli 8 gradi, mentre la massima arriverà a 16. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata. La situazione rimarrà più o meno simile anche nei prossimi giorni. Le temperature dovrebbero anzi aumentare, sia per le minime, che arriveranno fino a 11 gradi, sia per le massime, che arriveranno a 17/18 gradi.

Minime basse nelle province del Lazio

La situazione oggi non sarà diversa nelle altre province del Lazio, dove però in alcune province le minime saranno molto più basse rispetto alla città di Roma. A Rieti e Viterbo, ad esempio, le temperature minime arriveranno anche a 2 gradi, mentre a Frosinone e Latina si attesteranno sugli 8/9 gradi. Come nel caso di Roma, la situazione meteo rimarrà più o meno questa anche nei prossimi giorni.