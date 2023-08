Previsioni meteo Roma e Lazio 7 agosto: tornano sole e caldo intenso Cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 30 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 7 agosto.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 7 agosto registrano tempo bello, con cielo sereno e sole e temperature massime fino a 30 gradi. La settimana, la seconda del mese di agosto, si apre all'insegno della stabilità, annunciando la rimonta dell'anticiclone africano, dopo la fase di stop temporaneo dell'estate provocata dal ciclone Circe. Sono state giornate, anche se poche in cui siamo stati catapultati in autunno, con aria decisamente più fresca e valori giù di venti gradi. Ma già a partire da lunedì come annunciano gli esperti de Il Meteo.it rimonta l'alta pressione proveniente dal Nord Africa, con il caldo che non ci ha abbandonati del tutto, ma che tornerà ad essere intenso. Le temperature dunque aumenteranno progressivamente, fino a raggiungere di nuovo i valori registrati nelle scorse settimane.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 7 agosto

Oggi, lunedì 7 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e soleggiato. Sulla Capitale nel dettaglio il sole splenderà per l'intero arco della giornata, con temperature che oscilleranno tra minime di 17 e massime di 30 gradi. Il vento soffierà da debole a moderato e le precipitazioni saranno assenti.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia di Lazio, dove brillerà il sole per l'intero arco della giornata. Sul fronte delle temperature registreremo un aumento, con massime che si attesteranno sui 30 gradi. I valori infatti oscilleranno tra minime di 16 e massime di 28 gradi su Frosinone, tra minime di 19 e massime di 29 gradi su Latina, tra minime di 14 e massime di 26 gradi su Rieti, tra minime di 14 e massime di 27 gradi su Viterbo. Il vento soffierà da debole a moderato e le precipitazioni saranno assenti.