Previsioni meteo Roma e Lazio 29 giugno: caldo da bollino rosso, nella capitale 35 gradi Caldo da bollino rosso a Roma e nelle altre province del Lazio. Le temperature raggiungeranno i 35 gradi, mentre i venti continueranno a soffiare forti.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di caldo che nelle ultime ore ha invaso il Lazio, con temperature vicine ai quaranta gradi e i forti venti che alimentano gli incendi sviluppatisi nelle ultime ore. In tutta la regione, mercoledì 29 giugno, le temperature continueranno a essere elevate, con picchi di afa tra i trenta e i trentacinque gradi. A Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno forti. Le temperature minime non scenderanno sotto i ventuno gradi. Secondo quanto riportato da Meteo.it, "l'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.3, corrispondente a 1013W/mq". Le temperature continueranno a salire anche nei prossimi giorni, con il termometro che arriverà a sfiorare i quaranta gradi.

A Roma caldo da bollino rosso

La protezione civile ha diramato un bollettino di allerta sia per la giornata di oggi, mercoledì 29 giugno, sia per la giornata di domani, giovedì 30 giugno. Una forte ondata di calore continuerà a persistere sulla capitale, tanto che si sconsiglia di uscire nelle ore più afose in modo da evitare malori. L'ondata di calore, secondo quanto spiegato dal sito del comune di Roma, "Iindica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute". La situazione non tende a migliorare nei prossimi giorni, con le temperature che continueranno ad aumentare. Da anni non si raggiungevano temperature così elevate in questo periodo dell'anno.