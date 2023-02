Previsioni meteo Roma e Lazio 24 febbraio: giornata di sole, si alzano le temperature Giornata di sole (anche se con cielo poco coperto) oggi, venerdì 24 febbraio, in tutto il Lazio. Le temperature saranno gradevoli, e non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Continuano le belle giornate di sole a Roma e nelle altre province del Lazio. I termometri continuano a salire, il cielo sarà parzialmente nuvoloso per una parte della giornata, per poi lasciare spazio alle schiarite. In tutta la regione è previsto bel tempo, e le temperature continueranno a salire anche nella giornata di domani, con il termometro che arriverà a sfiorare i venti gradi. Nel fine settimana però, ci sarà un brusco cambiamento, con piogge e temporali in diverse zone del Lazio.

A Roma in particolare la giornata di venerdì 24 febbraio sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di nove gradi e una massima di sedici gradi. Il picco di caldo ci sarà alle 14 del pomeriggio, mentre alle 5 del mattino ci sarà la temperatura più bassa. Non sono previste piogge e i venti soffieranno moderati.

Anche la giornata a Frosinone sarà caratterizzata dal bel tempo, con nuvolosità sparsa ma temperature alte e gradevoli, che oscilleranno tra nove e sedici gradi. I venti soffieranno moderati.

Cielo parzialmente nuvoloso a Latina, dove la temperatura sarà di nove gradi mentre la massima salirà fino a sedici gradi. Non ci saranno piogge, i venti soffieranno moderati per tutta la giornata.

Temperature leggermente più basse a Rieti, dove la minima sarà di quattro gradi e la massima non salirà oltre i quindici gradi. Il clima sarà gradevole, con cieli poco nuvolosi e venti moderati.

Anche a Viterbo ci saranno le stesse temperature di Rieti, con minime a quattro gradi e massime a quindici gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso, i venti deboli la mattina e moderati nel pomeriggio.