Previsioni meteo Roma e Lazio 23 settembre: maltempo con pioggia abbondante e temporali Pioggia e temporali, alternati a schiarite sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 23 settembre. Maltempo in atto per il ciclone equinoziale e temperature in calo.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 23 settembre, registrano pioggia abbondante e temporali. Il maltempo imperversa sulla regione, è in corso ciò che gli esperti del Meteo.it definiscono ‘ciclone equinoziale', ossia un freddo vortice ciclonico. Una perturbazione che ci farà piombare almeno temporaneamente in pieno autunno, ma durerà ben poco. Il tempo dovrebbe essere invece bello di nuovo domenica, con il sole che brillerà indisturbato per l'intero arco della giornata e la rimonta dell'alta pressione di matrice nordafricana. Le temperature sono in leggero calo, oscilleranno tra minime di 20 e massime di 24 gradi. Tempo stabile e soleggiato in vista anche per la prossima settimana, con valori che a fine settembre sfioreranno ancora i 30 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 23 settembre

Il maltempo si abbatte su Roma sabato 23 settembre. Le previsioni del meteo sulla Capitale infatti nel dettaglio oggi registrano precipitazioni molto forti di notte, fino a 15 millimetri, cielo poco nuvoloso al mattino e di pomeriggio, sereno alla sera. Il vento soffierà da moderato a debole e le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 24 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Oggi, sabato 23 settembre, le previsioni del meteo nel Lazio registrano maltempo sul territorio della regione. In particolare esaminando capoluogo per capoluogo vediamo su Frosinone e Latina pioggia alternata a schiarite, pioggia debole su Rieti, nubi sparse su Viterbo. Sul frronte delle temperature abbiamo valori compresi tra 18 e 22 gradi su Frosinone, tra i 21 e i 24 su Latina, tra i 16 e i 22 su Rieti, tra i 18 e i 23 su Viterbo.