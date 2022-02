Previsioni meteo Roma e Lazio 22 febbraio: tornano cielo sereno e sole Cielo sereno e sole e temperature che oscillano tra minime di 7 e massime di 16 gradi centigradi sono le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 22 febbraio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 22 febbraio, registrano cielo sereno e sole, con massime che arriveranno a 16 gradi. Il quadro meterologico cambia già da oggi nel Lazio, nonostante l'Italia sia ancora minacciata in queste ore da un fronte freddo carico di maltempo. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it protagonista della settimana sarà il forte vento. Oggi sulla Capitale e sul Lazio torna a farla da padrona l'alta pressione, con un clima ancora molto gradevole e valori miti nonostante ci troviamo ancora in pieno inverno. Il tempo resterà bello per tutta la settimana, mentre è previsto già da oggi un peggioramento nel weekend, con il ritorno delle piogge, anche abbondanti, sulla Capitale e sul resto del territorio del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 22 febbraio

Oggi, martedì 22 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. Nel dettaglio sulla Capitale il tempo sarà bello per l'intero arco della giornata, con un lieve annuvolamento di notte. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 7 e massime di 16 gradi centigradi, il vento soffierà forte o moderato. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con cielo sereno e soleggiato e valori al di sopra della media stagionale.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 23 febbraio

Domani, mercoledì 23 febbraio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e soleggiato, con temperature che oscilleranno tra minime di 4 e massime di 16 gradi centigradi, il vento soffierà moderato. Tempo bello anche nel resto dei capoluoghi di provincia, con valori che scenderanno fino allo zero a Rieti e Viterbo.