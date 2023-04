Previsioni meteo Roma e Lazio 21 aprile: sole e caldo, termometri superano i venti gradi Arriva il caldo nel Lazio. A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo le temperature superano i venti gradi. Il cielo sarà privo di nuvole.

A cura di Redazione Meteo

La giornata che si apre oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, sarà caratterizzata dalle alte temperature e dal cielo sereno. Se nei giorni scorsi nella regione ci sono state piogge e temporali, seguiti da cielo grigio e nuvoloso, lo stesso non si potrà dire per il resto della settimana, che invece sarà segnata dal bel tempo. Nella maggior parte delle città le temperature raggiungeranno – e in alcuni casi supereranno – i venti gradi, con sole per tutto il giorno e venti deboli.

In particolare nella città di Roma la temperatura minima sarà di undici gradi, mentre la massima arriverà a ventuno gradi. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata, con venti che soffieranno la mattina deboli e il pomeriggio moderati. Non sono ovviamente previste piogge.

Temperature tra otto e venti gradi a Frosinone. Anche qui cielo sereno per tutto il giorno e assenza di piogge, con venti che soffieranno in modo molto debole.

Termometri alti anche a Latina, dove la minima segnerà come punto più basso dieci gradi e la massima ventuno gradi. Il cielo sarà sereno e senza nuvole, con venti deboli la mattina e moderati nel pomeriggio.

Minime a sei gradi e massime a diciannove gradi a Rieti, dove il sole splenderà nel cielo per tutta la giornata senza l'ombra di nuvole. I venti avranno un'intensità molto debole per tutto il giorno. Anche nei prossimi giorni la situazione meteo rimarrà simile, anche se piogge sono attese all'inizio della prossima settimana.

Massime a venti gradi e minime a sei gradi a Viterbo. Anche qui ci sarà sole e assenza di piogge con venti deboli, mentre il cielo sarà privo di nuvole.