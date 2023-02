Previsioni meteo Roma e Lazio 20 febbraio: cielo nuvoloso, temperature ancora sopra alla media Cielo nuvoloso e temperature fino a 14 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 20 febbraio. In settimana torna la pioggia.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 20 febbraio, registrano cielo coperto e possibile debole pioggia. La nuova settimana sarà all'insegna di un primo peggioramento, dopo le giornate di sole e di bel tempo in cui a farla da padrone è stato l'anticiclone, che ci ha regalato valori più miti e al di sopra della media stagionale. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it a partire da martedì grasso avremo un cambiamento dal punto di vista climatico, con il ritorno di freddo, pioggia e neve. Nella prima parte della settimana assisteremo al ritorno di un vasto campo anticiclonico, che manterrà le temperature ancora al di sopra della media. Nella seconda parte sul Bacino del Mediterraneo arriverà un'area di bassa pressione e una nuova perturbazione.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 20 febbraio

Oggi, lunedì 20 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse di notte, cielo coperto al mattino, di pomeriggio e di nuovo nubi sparse di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 14 gradi nelle ore centrali e più calde. Il vento soffierà debole e le precipitazioni saranno assenti. Dunque oggi almeno su Roma non dovrebbe piovere, anche se il cielo sarà comunque nuvoloso.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del Lazio dove le previsioni del meteo per oggi registrano cielo poco nuvoloso su Frosinone, nubi sparse su Latina, nebbia al mattino su Rieti e cielo coperto con foschia su Viterbo. Sul fronte dei valori, si manterranno piuttosto stabili, con minime al di sopra dello zero e massime intorno ai 10 gradi. A Frosinone le temperature oscilleranno tra 7 e 15 gradi, a Latina tra i 10 e i 16, a Rieti tra i 5 e i 13, a Viterbo tra i 7 e i 13.