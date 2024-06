video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 18 giugno: temperature si impennano, sfiorati i 35 gradi A causa dell'anticiclone che sta stazionando sul nostro Paese le temperature saranno altissime in tutto il Lazio, arrivando a sfiorare i trentacinque gradi.

A cura di Redazione Meteo

Brusco rialzo di temperatura oggi, martedì 18 giugno, nel Lazio. Se ieri il termometro segnava trenta gradi, oggi in molte zone della regione le massime arriveranno anche fino a trentaquattro gradi. Il picco di caldo? Tra le 14 e le 17, ora in cui si consiglia di non stare in giro – se possibile – a causa del forte caldo che si avrà su tutte le città. La situazione non migliorerà nei prossimi giorni, anzi: venerdì sono previste massime nel Lazio che arriveranno a sfiorare i quaranta gradi a causa dell'anticiclone che stazionerà sul nostro Paese per i prossimi giorni.

Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. A Roma nelle ore più ‘fresche' le temperature arriveranno a quindici gradi, mentre la massima sarà sui trentaquattro gradi. Il cielo sarà privo di nuvole, mentre i venti non ci saranno d'aiuto dato che soffieranno con un'intensità molto debole per tutta la giornata.

Le cose non cambieranno nelle altre province del Lazio. A Frosinone le temperature oscilleranno tra tredici e trentaquattro gradi, mentre a Latina tra sedici e trentaquattro. Massime un po' più bassine a Rieti e Viterbo, dove comunque il termometro arriverà a trentuno gradi. A differenza di altre zone d'Italia, dove l'anticiclone porterà qualche temporale, nel Lazio non sono attese piogge, né ora né per il resto della settimana. Nei prossimi giorni sole e caldo saranno sempre più intensi, e si stima che rispetto allo scorso anno ci saranno almeno uno/due gradi in più. Nel fine settimana, invece, dovrebbero arrivare masse di aria fresca a rendere un po' più gradevole il clima, che si farà inevitabilmente sempre più torrido.