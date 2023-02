Previsioni meteo Roma e Lazio 18 febbraio: ancora sole, poi torna la pioggia Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature fino a massime di 14 gradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 18 febbraio. Da domani torna la pioggia.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 18 febbraio, registrano cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime che arriveranno a 13 gradi. Sarà un weekend spaccato a metà: la prima parte ancora stabile e la seconda con un nuovo peggioramento, che vedrà cielo coperto e possibili deboli piogge. La nuova settimana inizierà anch'essa con cielo coperto e pioggia, al momento si segnalano precipitazioni da deboli a moderate. I valori invece resteranno ancora stabili e al di sopra della media stagionale, con minime che non scenderanno al di sotto dello zero e massime fino a 14 gradi. Per il momento almeno il freddo intenso delle scorse settimane sembra subire una battuta d'arresto e pare arrivato un assaggio di primavera.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 18 febbraio

Oggi, sabato 18 febbraio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo stabile e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e con nubi sparse di sera. Le precipitazioni saranno assenti per l'intero arco della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 7 e massime di 13 gradi nelle ore centrali e più tiepide e il vento soffierà debole. Tempo ancora stabile anche sul resto del Lazio, con cielo poco nuvoloso e minime al di sopra dello zero. le massime non supereranno i 14 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 19 febbraio

Domenica 19 febbraio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un primo nuovo parziale peggioramento del quadro meterologico, con diffusi annuvolamenti, cielo coperto e possibili deboli precipitazioni. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà coperto per l'intero arco della giornata, con temperature che oscilleranno tra minime di 10 e massime di 14 gradi. Possibili deboli piogge potrebbero cadere tra notte e pomeriggio seguente. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con piogge su Latina e cielo coperto con foschia su Frosinone. Prestare sempre attenzione alla nebbia al mattino. Minime sempre al di sopra dello zero, massime non oltre i 14 gradi.