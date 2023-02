Previsioni meteo Roma e Lazio 15 febbraio: sole e caldo, si alzano le temperature Il freddo che si è avuto a gennaio sembra ormai un lontano ricordo: nel Lazio i termometri arriveranno anche a sedici gradi, mentre le minime saranno un po’ basse.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi nel Lazio è una giornata che sarà segnata dal bel tempo anche se dal cielo un po' nuvoloso. Le temperature continuano a essere gradevoli come quelle dei giorni passati: il freddo che si è avuto a gennaio sembra ormai un lontano ricordo, anche se in alcune zone della regione le minime arriveranno comunque a zero gradi. Le massime però saranno abbastanza alte, arrivando anche a sedici gradi nelle ore più calde della giornata. Non sono previste piogge, né oggi né per il resto della settimana, anche se non è escluso che arriveranno entro la fine del mese.

A Roma la giornata sarà caratterizzata dal cielo poco nuvoloso. La temperatura minima sarà di sei gradi, mentre la massima non andrà oltre i quattordici gradi alle 14 del pomeriggio. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno deboli.

Temperature comprese tra uno e quattordici gradi a Frosinone, dove il cielo sarà leggermente nuvoloso e i venti soffieranno deboli. Il picco di caldo si avrà alle 15, poi le temperature cominceranno a calare.

Cielo parzialmente nuvoloso a Latina. Qui la minima sarà di cinque gradi, mentre la massima arriverà a quindici gradi verso le ore 14, per poi calare andando verso la sera. I venti soffieranno deboli e non sono previste piogge.

Temperature minime più rigide a Rieti, dove il termometro arriverà a toccare lo zero nelle ore più fredde della giornata. La massima però, sarà più alta rispetto alle altre province del Lazio, arrivando fino a sedici gradi. La stessa situazione si registrerà a Viterbo, dove le temperature saranno le stesse di Rieti, il cielo sarà nuvoloso e i venti soffieranno deboli.