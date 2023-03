Previsioni meteo Roma e Lazio 12 marzo: sole e bel tempo, arriva il caldo Sole e caldo oggi in tutto il Lazio. A Roma le temperature andranno oltre i venti gradi, e il cielo sarà sereno, senza nuvole. I venti soffieranno moderati.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo e dal cielo senza nuvole. In questa domenica 12 marzo non ci saranno piogge, il sole splenderà nel cielo e le temperature saranno molto alte, arrivando oltre i venti gradi. Anche le minime difficilmente scenderanno sotto i nove gradi. Per quanto riguarda i venti, questi soffieranno invece tra deboli e moderati. Nei prossimi giorni potrebbero invece cadere nuovi piogge e verificarsi temporali.

Per quanto riguarda la città di Roma, oggi il termometro sarà compreso tra nove e ventuno gradi. Si tratta della prima giornata dell'anno in cui le temperature sono così alte, con le massime che scavallano i venti gradi. Non sono previste piogge, mentre il cielo sarà sereno per tutta la giornata. I venti, invece, soffieranno moderati.

Temperature tra otto e diciannove gradi a Frosinone. Anche qui il cielo sarà sereno, con i venti che la mattina soffieranno deboli, mentre il pomeriggio moderati.

Caldo anche a Latina, con la minima che non scenderà sotto gli undici gradi, mentre la massima arriverà a venti. Anche qui il sole splenderà per tutto il giorno, e non ci saranno piogge. I venti soffieranno moderati la mattina e deboli il pomeriggio.

Temperature leggermente più basse a Rieti, dove la minima scenderà fino a sei gradi, mentre la massima si fermerà a diciassette gradi. Il cielo sarà sereno e il clima gradevole, senza piogge. I venti soffieranno tra deboli e moderati.

A Viterbo la minima sarà di sette gradi, mentre la massima di diciassette gradi. Anche qui ci sarà sole per tutta la giornata, mentre i venti soffieranno moderati.