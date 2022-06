Previsioni meteo Roma e Lazio 1 giugno: sole e caldo, termometro a 31 gradi Le ore più calde, oggi primo giugno 2022, sono quelle che vanno dalle 14 alle 17 del pomeriggio. Non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata molto calda quella che si apre oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. Il mese di giugno verrà inaugurato dal termometro che andrà oltre i trenta gradi, con picchi di trentuno gradi a Roma e Frosinone. A Latina, Rieti e Viterbo le massime si attesteranno invece sui ventinove gradi, mentre le minime saranno dappertutto nella regione sui quattordici gradi. Non sono previste piogge, il cielo sarà sereno, e i venti soffieranno su tutta la regione tra deboli e moderati. La situazione sarà simile in tutte le province del Lazio, così come nei prossimi giorni, quando le temperature aumenteranno ancora. Le ore più calde, oggi primo giugno 2022, sono quelle che vanno dalle 14 alle 17 del pomeriggio.

Meteo Roma e Lazio: caldo in aumento

Nei prossimi giorni ci si deve attendere temperature ben al di sopra dei trenta gradi. Il meteo sarà da bollino rosso, con picchi di caldo con oltre trentacinque gradi, assenze di nuvole e di piogge. Se nei giorni scorsi le precipitazioni avevano rinfrescato un po' l'aria, regalando un po' di sollievo, lo stesso non si può dire di questo periodo di inizio giugno, iniziato proprio col caldo estremo. Secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, "sulla città di Roma noteremo un rinforzo dell'alta pressione con la nuova settimana; stabilità diffusa e gran caldo con punte di 34-36°C entro il weekend. Possibile break dopo il 7 maggio". Al momento non sono previste piogge nelle prossime settimane (dato anche l'aumento delle temperature) anche se non è escluso che ci possa essere qualche acquazzone estivo nel mese di giugno, che però avrà breve durata.