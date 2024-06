video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 1 giugno: giornata di bel tempo, cielo sereno e sole Sarà una giornata all’insegna del bel tempo questa di oggi, sabato primo giugno. Le temperature saranno miti e gradevoli, il cielo sereno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà una giornata caratterizzata dal sole e dal caldo quella di oggi, sabato primo giugno. In tutto il Lazio, a parte qualche eccezione, è previsto cielo sereno e assenza di piogge, con temperature gradevoli che si attesteranno sui ventidue/ventiquattro gradi. Anche nei prossimi giorni la situazione rimarrà più o meno invariata, anche se non è escluso che – soprattutto domani, domenica 2 giugno – ci sia un po' di maltempo. Dalla prossima settimana la situazione dovrebbe migliorare, con temperature in aumento e cielo sereno.

Nello specifico, a Roma la temperatura minima sarà di quindici gradi, mentre la massima si attesterà sui ventiquattro. Il sole splenderà alto nel cielo tutto il giorno, e il cielo sarà privo di nuvole. I venti soffieranno moderati, regalando una giornata gradevole e piacevole grazie a un po' di brezza.

Cielo sereno a Frosinone, dove la giornata avrà un po' di nubi sparse alle 11 e alle 17, mentre il resto della giornata il cielo sarà terso e privo di nuvole. Le temperature saranno comprese tra dodici e ventiquattro gradi, mentre i venti soffieranno moderati. Minime a quattordici gradi e massime a ventiquattro gradi a Latina, con cielo sereno e venti tra deboli e moderati, mentre a Rieti le temperature saranno un po' più rigide. La minima non salirà oltre i dieci gradi, mentre la massima non scenderà sotto i ventidue gradi mentre i venti saranno moderati e il cielo sereno. A Viterbo temperature comprese tra undici e ventidue gradi: anche qui il cielo sarà sereno mentre i venti soffieranno gradevolmente con intensità media, in modo da mitigare un po' il caldo.