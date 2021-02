Le previsioni del meteo a Roma per la settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 febbraio registrano un quadro instabile, con precipitazioni, anche di carattere temporalesco, che si alterneranno ad ampie schiarite. Caratteristica della settimana saranno le temperature, che nonostante il maltempo si manterranno al di sopra della media stagionale, con massime fino a 15 centigradi, con un possibile lieve abbassamento dei valori nel weekend. Come annunciano gli esperti de IlMeto.it in quella che sta per iniziare è in arrivo in nuovo vortice, che porterà pioggia già da domenica e a partire da lunedì. Il quadro metereologico resterà fortemente perturbato anche nella giornata di martedì. Mercoledì l'arrivo di un vortice ciclonico porterà nubifragi. Giovedì si spera una pausa al maltempo, con un miglioramento in vista, grazie alla rimonta dell'alta pressione. Tuttavia a partire da venerdì e nel prossimo weekend è prevsito un nuovo repentino peggioramento, con il ritorno del maltempo e un calo delle temperature, che scenderanno di qualche centigrado.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 8 febbraio

Domani, lunedì 8 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia. Nel dettaglio sulla Capitale ci saranno temporali alternati a schiarite di notte, cielo coperto al mattino, pioggia debole nel corso del pomeriggio e di sera. Le precipitazioni saranno deboli o moderate. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, con cielo coperto ed isolate pigge su Viterbo e Frosinone, pioggia debole su Rieti e Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 febbraio

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 febbraio registrano il ritorno prepotente del maltempo, dopo la breve pausa di giovedì, con ampie schiarite. Un primo nuovo peggioramento lo avremo nella serata di venerdì, sabato tornerà la pioggia e temperature in calo, che oscilleranno tra minime di 6 e massime di 9 centigradi. Il maltempo proseguirà incessante anche nella giornata di domenica, senza particolari variazioni. Pioggia anche nel resto dei capoluoghi di provincia del Lazio.