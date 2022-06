Previsioni meteo Roma 20 giugno: arriva Caronte, sarà una settimana tra le più calde di sempre L’anticiclone africano Caronte torna sull’Italia e sulle regioni centrali, facendo aumentare le temperature fino a 40 gradi. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 20 giugno registrano sole e caldo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 20 giugno registrano sole e caldo, con massime che arriveranno fino a 32 gradi. Tempo bello anche per questa seconda metà di giugno, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, assisteremo a un ulteriore aumento delle temperature. La settimana iniziata vedrà l'arrivo del terzo anticiclone della stagione, Caronte, che prende il nome da uno dei personaggi della mitologia classica e dell'Inferno dantesco, che porterà i valori fino a 40 gradi. Sarà dunque una delle settimane più calde di sempre. Oltre a far alzare la colonnina di mercurio ci ‘traghetterà' nell'estate, che entrerà il 21 giugno 2022.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 20 giugno

Oggi, lunedì 20 giugno, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è stato sereno durante la notte, con sole e caldo al mattino e sarà ancora sereno per l'intero arco della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 17 e massime di 32 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Tempo bello anche sul resto del territorio della regione, con sole e caldo. Le massime arriveranno a 31 gradi su Frosinone e a 30 sugli altri capoluoghi di provincia.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 25 e domenica 26 giugno

Nel primo weekend d'estate le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e caldo, con massime che arriveranno fino a 35 gradi. Sabato 25 giugno sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino e nel corso del pomeriggio e sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime 21 e massime di 35 gradi e il vento sarà debole. Cielo poco nuvoloso o con nubi sparse anche sul resto del territorio della regione, con massime fino a 33 gradi su Frosinone, Rieti e Viterbo, 31 su Latina. Domenica 26 giugno sulla Capitale il cielo sarà ancora poco nuvoloso e coperto nel pomeriggio, con temperature che oscilleranno tra minime di 19 e massime di 35 gradi. Sul resto del Lazio nubi sparse, massime finbo a 35 gardi su Frosinone, a 34 su Rieti, 33 su Viterbo e 32 su Latina.