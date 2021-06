Le previsioni del meteo a Roma per sabato 12 e domenica 13 giugno registrano cielo sereno e sole. A farla da padrone nel weekend sarà il caldo, con temperature in aumento, fino a massime di 32 centigradi nelle ore più centrali della giornata. Un nuovo miglioramento del quadro meteorologico, con tempo che dovrebbe restare stabile dal mattino fino a sera. Il fine settimana costituirà anche una breve pausa al maltempo, con i temporali pomeridiani dei giorni scorsi che hanno imperversato sulla Capitale e sul Lazio. Come anticipato a Fanpage.it dal meteorologo Mario Giuliacci, nel mese di giugno dobbiamo aspettarci ancora delle fasi parzialmente perturbate, con precipitazione di carattere temporalesco, specialmente nel pomeriggio. "Fino al 14/15 giugno il tempo sarà mutevole, bello nella prima parte della giornata, con possibili temporali pomeridiani. La prima vera vampata caldo africano arriverà il 20 giugno, con 33 centigradi nelle zone interne del Lazio, mentre l'ultima decade di giugno vedrà il ritorno di fresche correnti atlantiche, con temporali pomeridiani e temperature fino a 27 gradi".

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 12 giugno

Domani, le previsioni del meteo a Roma per sabato 12 giugno registrano cielo sereno e sole a partire dalla notte fino a sera e per l'intero arco della giornata, con qualche annuvolamento nella notte tra sabato e domenica. Le precipitazioni saranno assenti, mentre il vento soffierà da debole a moderato. Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 30 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con cielo sereno e sole e valori stabili.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 13 giugno

Domenica 13 giugno le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, con sole e caldo nel corso del pomeriggio e di nuovo sereno di sera. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 16 e massime di 32 centigradi. Il vento sarà debole o moderato e le precipitazioni assenti. Sole e caldo nel resto dei capoluoghi del Lazio, poche nubi su Viterbo.