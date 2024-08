video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 13 agosto 2024: ancora caldo da bollino rosso Caldo da bollino rosso, sole e qualche temporale isolato nel Reatino: ecco le previsioni di oggi a Roma e nel Lazio per martedì 13 agosto 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ancora caldo da bollino rosso a Roma e in tutte le principiali città del Lazio fatta eccezione per Viterbo dove, ancora per oggi, resta il bollino arancione. Le temperature sono altissime, sfiorano i 40 gradi centigradi percepiti, mentre il termometro oscilla intorno ai 37 di massima. La minima regionale non scende sotto ai 24 gradi centigradi, attesi nei settori appenninici. Ferragosto si avvicina e questo mese continua ad assicurarci clima torrido.

La causa è l'anticiclone Caronte che garantisce sole e, al massimo, qualche nuvola. Soltanto qualche isolato temporale rischia di verificarsi sui monti nel pomeriggio in attesa della giornata di domenica prossima che prevede temporali ovunque.

Che tempo fa oggi a Roma

Sole e caldo. Questa la costante fino ad ora del mese d'agosto in tutta la regione Lazio, compresa la città di Roma. Qui le temperature oscillano fra i 27 e i 36 gradi. Il cielo è limpido e brilla il sole, con qualche nuvola nella mattinata, come riporta Il Meteo.it. Vento debole e moderato nel pomeriggio.

Previsioni meteo nelle province: sole, caldo qualche piovasco isolato

Viterbo, con il suo bollino arancione, si presenta la città meno infuocata di oggi. Il termometro si muove comunque fra i 24 e i 34 gradi e, nonostante il sole cocente e il caldo, nella parte centrale della giornata non sono escluse delle nuvole. Venti moderati. Diversamente, invece, nel Reatino nel pomeriggio sono attesi anche temporali isolati, con attività elettrica anche intensa, dopo le nuvole della mattina. In questo caso il termometro oscilla fra i 25 e i 36 gradi centigradi. Temperature comprese fra i 25 e i 35 gradi per Frosinone e fra i 26 e 33 per Latina. In Ciociaria qualche pioggia isolata fa capolino verso le 20 dopo una giornata splendente. Sempre sole e cielo limpido a Latina.