Previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 3 marzo: pioggia debole e ampie schiarite Pioggia debole ed ampie schiarite sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 3 marzo. Sole nel weekend, maltempo la settimana prossima.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 3 marzo, registrano tempo in miglioramento, con ancora deboli piogge accompagnate ad ampie schiarite. Ciò anticipa un fine settimana, il primo di marzo 2023, che sarà all'insegna del sole. Sarà una pausa perché dall'inizio della prossima settimana tornerà il maltempo. Infatti come anticipano gli esperti de Il Meteo.it già a partire da lunedì si attende la cosiddetta "apertura della Porta Atlantica", con piogge intense e valori in calo. L'inverno sta però per avviarsi al termine, lunedì 20 marzo entra la primavera, mancano meno di venti giorni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 3 marzo

Oggi, venerdì 3 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano un miglioramento, con pioggia debole alternata ad ampie schiarite. Nel dettaglio sulla Capitale si attendono precipitazioni moderate di notte, nubi sparse al mattino e nel pomeriggio pioggia debole e pioggia alternata a schiarite di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 13 gradi. Il vento soffierà moderato. Sul resto del territorio della regione si attende cielo poco nuvoloso su Frosinone, pioggia e schiarite su Latina, temporali alternati a schiarite su Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 marzo

Il fine settimana, il primo di marzo, sarà all'insegna del tempo bello. Sulla Capitale sabato 4 marzo splenderà il sole per l'intero arco della giornata, le precipitazioni saranno assenti. Le temperature oscilleranno tra minime di 6 e massime di 15 gradi e il vento soffierà da moderato a debole. Tempo bello e soleggiato anche sul resto del territorio del Lazio, con massime che arriveranno fino a 16 gradi. Domenica 5 marzo cielo sereno o con nubi sparse sul Lazio. Sulla Capitale ci sarà il sole, le temperature oscilleranno tra minime di 6 e massime di 14 gradi. A Rieti e Viterbo le minime scenderanno si attesteranno sullo zero.