Una persona è morta in un incidente stradale in via degli Orti della Farnesina a Roma. Il sinistro risale al primo pomeriggio di oggi, martedì 16 febbraio. Vittima un uomo di cinquantuno anni, di nazionalità romena e residente a Roma, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 14, l'uomo a bordo della sua auto, un'Opel Corsa, stava percorrendo la strada nei pressi di via del Foro Italico, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo al volante ed è precipitato dal viadotto, all'altezza del civico 38, finendo in un terreno privato. Un volo di quasi dieci metri, con un impatto violento, che non ha lasciato scampo all'autista. La macchina cadendo si è ribaltata sottosopra. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno visto l'auto precipitare nel vuoto. Preoccupati per le condizioni di salute delle persone al suo interno e non sapendo quante ce ne fossero, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'immediato intervento dei soccorritori.

in foto: Gli agenti sul luogo dell’incidente in via degli Orti della Farnesina

L'automobilista precipitato dal viadotto alla Farnesina è morto sul colpo

Sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, all'interno dell'auto c'era solo il conducente. Per estrarlo dalle lamiere della vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, hanno lavorato con due squadre, la 9/A e Usar TE/4. Quando i pompieri lo hanno tirato fuori e affidato nelle mani dei sanitari, il cinquantunenne era già deceduto, probabilmente sul colpo, a causa dei traumi e delle gravi ferite riportate. Presenti per i rilievi e gli accertamenti di rito gli agenti della polizia locale, del XV Gruppo Cassia, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.