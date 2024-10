video suggerito

Ponte pericolante sull’Ostiense, carreggiate ridotte al chilometro 13 Disposto un restringimento della carreggiata per “criticità strutturali rilevate sul ponte di scavalco del fosso colatore al Km 13+300 della Via del Mare e della Via Ostiense”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Restringimento di carreggiata sulla via del Mare e sulla via Ostiense al chilometro 13.300. Stando a quanto si apprende, "a seguito delle indagini di censimento e monitoraggio dei ponti di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale e considerate le criticità strutturali rilevate sul ponte di scavalco del fosso colatore al Km 13+300 della Via del Mare e della Via Ostiense è stata emessa un’ordinanza per la tutela della pubblica incolumità dei cittadini e la sicurezza del transito dei veicoli".

Il provvedimento dispone il restringimento di carreggiata a senso unico in direzione Ostia sulla strada provinciale via del Mare dal chilometro 13.300 fino allo svincolo per Acilia e in direzione Roma sulla strada provinciale Ostiense dallo svincolo del Grande Raccordo Anulare fino al chilometro 13.300 in orario notturno e diurno. Il provvedimento, si apprende, "ha effetto immediato e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza al transito".

L'ordinanza prevede il divieto di transito su entrambe le tratte ai mezzi di portata superiore alle 3,5 tonnellate e attraverso una deroga temporanea al divieto di transito sulla strada provinciale via del Mare sarà consentita la circolazione a scooter e motociclette per tutta la durata dell'ordinanza.

Con una successiva comunicazione, continua il comunicato, "saranno resi noti i percorsi alternativi per il traffico privato ed eventuali variazioni di percorso per il trasporto pubblico locale in accordo con i Municipi IX e X e gli Enti interessati".