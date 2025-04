video suggerito

Incidente sull'A1 a Valmontone: traffico bloccato e chilometri di coda A causa di un incidente avvenuto stamattina lungo l'autostrada A1 tra la Diramazione Roma Sud e Valmontone i veicoli sono incolonnati in direzione Napoli.

A cura di Alessia Rabbai

Traffico bloccato e chilometri coda stamattina lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra la Diramazione Roma Sud e Valmontone. A causa di un incidente stradale avvenuto verso le ore 9.45 i veicoli sono incolonnati in direzione Napoli. Si preannuncia un sabato Santo di passione per gli automobilisti che si trovano in viaggio sull'A1. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso.

Traffico e code per l'incidente sull'A1

Secondo quanto appreso finora il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 19 aprile, precisamente all’altezza del chilometro 585. Non è chiaro ancora quanti e quali siano i veicoli coinvolti, né se ci siano feriti gravi. Tra ieri e oggi in tantissimi si spostano per il weekend di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, per raggiungere parenti e amici.

L'incidente è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento dei soccorsi. Arrivata la segnalazione del sinistro sul posto nel tratto di autostrada indicato è giunto il personale sanitario con diversi mezzi, che ha dato il via alle operazioni di soccorso.

Incidente sull'A1 a Valmontone: deviazioni al traffico

Presenti per i rilievi di rito e per le gestire la viabilità lungo il tratto di autostrada interessato al sinistro, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Agli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesareo sulla Diramazione Roma sud, di percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Valmontone.