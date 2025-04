video suggerito

Incidente sull'autostrada A1 tra Cassino e Ceprano, gasolio sulla carreggiata: 9 chilometri di coda Incidente sull'Autostrada A1 in direzione Roma all'altezza di Ceprano. Nove chilometri di coda, uscita obbligatoria a Cassino per chi è diretto a Nord. Un tir ha sbandato, finendo di traverso sulla carreggiata e disperdendo gasolio.

A cura di Enrico Tata

Traffico bloccato, con nove chilometri di coda in direzione Roma, sull'Autostrada A1 nel tratto compreso tra Cassino e Ceprano. Il motivo è legato a un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 636 intorno alle 6.30 di oggi, martedì 22 aprile. La carreggiata in direzione nord è stata chiusa.

Stando a quanto si apprende, un tir è finito di traverso sulla carreggiata, disperdendo gasolio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 6 tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti in transito verso Roma l'uscita è obbligatoria a Cassino. Autostrade per l'Italia "consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Frosinone".