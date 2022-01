Pomezia, operaio cade dal tetto di un capannone industriale: morto sul colpo Ancora un morto sul lavoro: un operaio di 65 anni è caduto dal tetto di un capannone industriale a Pomezia, morendo sul colpo dopo un volo di cinque metri.

A cura di Natascia Grbic

Un operaio di 65 anni è morto ieri a Pomezia dopo essere caduto da un tetto. L'uomo è deceduto sul colpo: i soccorsi del 118 intervenuti immediatamente per provare a rianimarlo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il volo di cinque metri non gli ha lasciato scampo, è morto praticamente sul colpo in seguito al violento impatto con il suolo. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono arrivati anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pomezia e il personale della sicurezza sul lavoro della Asl. Le indagini sono in corso. Gli agenti dovranno verificare la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità per la morte dell'uomo, e capire se le norme di sicurezza siano state rispettate oppure no.

L'incidente sul tetto di un capannone industriale

Secondo le prime informazioni, l'operaio stava lavorando all'allestimento di una cella frigorifera sul tetto di un capannone industriale quando, per ragioni ancora in via di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto. Subito l'operaio è stato soccorso, ma la caduta gli è stata fatale, non ce l'ha fatta a sopravvivere a causa delle gravi lesioni riportate. Si tratta dell'ennesimo morto sul lavoro: al centro delle indagini, ci sono gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, nei quali si dovrà capire se le condizioni di sicurezza siano state rispettate oppure no. Ciò che si vuole capire, è se la sua morte poteva essere evitata. Non è ancora noto se sarà disposta l'autopsia sul colpo del 65enne, anche se è molto più probabile che ulteriori esami – anche al fine delle indagini – vengano disposti sulla salma.