video suggerito

Poliziotto accoltellato durante una rapina al supermercato, ma l’emergenza Quarticciolo non c’entra niente È successa a Centocelle e non al Quarticciolo la rapina in un supermercato di via dei Castani a seguito della quale un tossicodipendente ha accoltellato un poliziotto, non grave. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un poliziotto è stato accoltellato ed è finito in ospedale per essere intervenuto su un furto in un supermercato nella periferia Est di Roma, che è degenerato in rapina. L'attenzione sull'emergenza Quarticciolo, dove nelle scorse settimane ci sono stati vari episodi di aggressioni a carabinieri e polizia, porta a ricondurre fatti di cronaca simili al quartiere. Ma stavolta non c'entra niente, perché l'episodio è accaduto in via dei Castani, a Centocelle, che da Piazza dei Gerani arriva a Piazza San Felice da Cantalice. È successo nella tarda serata di ieri, lunedì 17 febbraio. Il rapinatore è stato arrestato, si tratta di un tossicodipendente, che dovrà rispondere dei reati di rapina impropria, violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il poliziotto accoltellato durante il fermo

Secondo quanto ricostruito due uomini hanno messo a segno un furto all'interno di un supermercato. Hanno portato via superalcolici, prodotti per igiene personale e cibo. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono giunti i poliziotti con una pattuglia, uno dei quali intervenuto per fermare i ladri è stato accoltellato. Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Il Questore di Roma l'ha poi contattato per esprimergli vicinanza.

L'emergenza Quarticciolo tra aggressioni e spaccio

Da settimane si parla di emergenza Quarticciolo, che vede aggressioni alle forze dell'ordine e blitz con arresti per spaccio. Diversi gli episodi denunciati, l'ultimo il 12 febbraio scorso, quando i carabinieri della Compagnia Casilina sono stati accerchiati da un gruppo di persone durante dei controlli antidroga in viale Palmiro Togliatti, che li hanno detto "dovete andarvene via da qui".

Leggi anche Ruba quattro bottiglie di vino e aggredisce la responsabile del supermercato: arrestato

Qualche giorno prima è stata la volta dell'aggressione alla Polizia di Stato, con un poliziotto durante un fermo ha dovuto estrarre la pistola per far allontanare delle persone, che pretendevano che lo lasciasse andare il fermato. L'attenzione è alta sul Quarticciolo, una delle principali piazze di spaccio romane, i cittadini che portano avanti inziative positive e volte alla legalità, si sono opposti al "Modello Caivano", con la militarizzazione della zona, che valuta il governo Meloni.