Quarticciolo, dieci persone accerchiano la polizia durante un controllo: arrestato un ventenne

A cura di Natascia Grbic

La polizia al Quarticciolo (Immagine di repertorio)

Un gruppo di dieci persone ha accerchiato ieri una volante della Polizia in via Ostuni al Quarticciolo durante un controllo. L'episodio è avvenuto nella giornata di domenica 9 febbraio intorno alle 12.30: gli agenti hanno fermato un giovane di origine tunisina a bordo di un Suv della Volkswagen, che prima ha provato a fuggire con la macchina per eludere gli accertamenti, e poi ha provato ad allontanarsi a piedi. Bloccato, e impossibilitato ad allontanarsi, è risultato essere senza patente e documenti.

Mentre i poliziotti stavano procedendo alle verifiche di rito sono stati raggiunti da un altro giovane, connazionale del fermato, che ha intimato loro di lasciarlo andare. Aveva assistito alla scena sin dall'inizio, e da qualche minuto stava parlando in arabo con il ventenne, anche se non è chiaro se si conoscessero da prima. "Se non lo fate andare via, faccio arrivare altre persone qui", li ha minacciati. E così effettivamente è stato: poco dopo i poliziotti sono stati accerchiati da una decina di persone presenti sulla piazza, che volevano allontanare gli operatori e far fuggire il fermato. Gli agenti hanno chiesto ai presenti di fare diversi passi indietro e mostrare le mani, cosa che non è avvenuta: un poliziotto ha estratto l'arma di ordinanza, senza usarla, e a quel punto le persone presenti si sono dileguate. Il ragazzo che aveva aizzato la folla e minacciato i poliziotti, con precedenti per droga, è stato arrestato e portato in carcere. Il giovane che invece si trovava alla guida dell'auto, anche lui già noto alle forze di polizia, è stato denunciato a piede libero.