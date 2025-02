video suggerito

Carabinieri accerchiati al Quarticciolo mentre fermano degli spacciatori: "Dovete andare via" Momenti di tensione ieri al Quarticciolo, dove un gruppo di persone ha aggredito i carabinieri in strada, mentre fermavano degli spacciatori. Gualtieri: "Contrastiamo le mafie e rigeneriamo il quartiere".

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri al Quarticciolo (Immagine di repertorio)

Alcuni carabinieri stavano facendo dei controlli antidroga in viale Palmiro Togliatti al Quarticciolo, quando un gruppo di persone li ha accerchiati, dicendo loro: "Dovete andarvene da qui". Momenti di tensione nella giornata di ieri, mercoledì 12 febbraio, nella periferia Est della Capitale. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere ma di recente, qualche giorno fa, un poliziotto durante un fermo ha dovuto estrarre la pistola per far allontanare delle persone, che pretendevano che lo lasciasse andare il fermato. Al Quaricciolo ci sono periodiche operazioni antidroga e blitz, l'ultimo è stato mercoledì mattina appunto, con cinque fermati, tre per spaccio di droga e due per resistenza a pubblico ufficiale.

Carabinieri accerchiati mentre fermano spacciatori

Secondo quanto ricostruito ieri mattina i militari della Compagnia Casilina erano al Quarticciolo, per fare dei controlli antidroga. Hanno fermato due spacciatori in viale Palmiro Togliatti, quando due giovani si sono avvicinati per difenderli. I carabinieri hanno fermato anche loro chiamando i rinforzi, ma nel frattempo sono arrivate altre persone, che li hanno accerchiati, chiedendo ai militari di lasciare andare i fermati. L'intervento dei carabinieri ha fatto allontanare il gruppo, sono in corso le indagini per identificarne i componenti.

Gualtieri: "Contrastiamo le mafie e rigeneriamo il Quarticciolo"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha commentato l'accaduto esprimendo solidarietà ai carabinieri: "Quando lo Stato fa sentire la sua presenza dà fastidio alle mafie e alle organizzazioni che gestiscono lo spaccio. Ho sentito il Prefetto Giannini ed espresso l’apprezzamento per l’impegno delle forze dell’ordine e la vicinanza ai Carabinieri e agli agenti di Polizia impegnati nelle operazioni anti spaccio a Quarticciolo.

Quanto avvenuto dimostra la professionalità delle forze di polizia e l’efficacia della scelta di aumentare le azioni di contrasto alle mafie e allo spaccio di droga. Andiamo avanti nell’impegno per la riqualificazione e il rilancio di Quarticciolo contrastando le mafie e rigenerando il quartiere, valorizzando la partecipazione del tessuto sociale e civico del territorio con progetti di riqualificazione urbana e sociale".