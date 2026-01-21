Polizia al “bar della coltellata”, blitz antidroga a San Basilio: sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro

Duro colpo alla piazza di spaccio di San Basilio "Bar della coltellata" in via Corinaldo, da anni sotto osservazione delle forze dell'ordine: un blitz della polizia di Stato di questa mattina ha portato al sequestro di beni per un valore di oltre 5 milioni di euro. In campo sono scesi almeno 250 agenti che stanno operando nel quartiere San Basilio e in alcuni comuni che si trovano nell'area metropolitana.

Polizia a San Basilio: colpo al "bar della coltellata"

Le operazioni, come anticipato, sono scattate dalle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026 e hanno portato al sequestro di beni per oltre 5 milioni di euro, nell'ambito della prevenzione antimafia. I controlli sono scattati molto presto e sul posto sono intervenuti 250 agenti. Le verifiche sono state effettuate non soltanto nel quartiere di Roma nord est, ma anche in altri comuni dell'area metropolitana di Roma e nelle altre province, in particolare quelle di Rieti, Latina e Frosinone. Nel mirino della polizia di Stato i gruppi criminali che gestivano la piazza di spaccio di San Basilio.

Il sequestro di beni da oltre 5 milioni di euro

Nel corso delle verifiche degli agenti, come disposto dal Tribunale di Roma, su proposta congiunta della Direzione distrettuale antimafia e della Questura di Roma, sono stati sequestrati diversi beni dal valore di oltre 5 milioni di euro: si tratta di immobili, attività commerciali e soldi ritenuti proventi dell'attività illecita legata al traffico e allo spaccio di droga nel quartiere di San Basilio e, in particolare, della nota piazza di spaccio conosciuta come "bar della coltellata".

L'operazione della polizia di Stato coordinata dall'Anticrimine

L'operazione di questa è coordinata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma e finalizzata all’esecuzione di un decreto di sequestro di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, per togliere risorse e potere ai clan attivi sul territorio, emesso dal Tribunale di Roma su proposta avanzata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Roma, ma le attività interessano anche le questure di Rieti, Latina e Frosinone.