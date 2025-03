video suggerito

Pitbull aggrediscono 24enne a Focene: sequestrati al proprietario e portati al canile della Muratella Si è conclusa al momento con un sequestro la vicenda dei due pitbull, che terrorizzavano Focene. Gli agenti della polizia locale, i carabinieri e gli operatori della Asl li hanno portati nel canile della Muratella a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

I due pitbull, che hanno aggredito una ventiquattrenne a spasso con il suo cane a Focene, sono stati sequestrati al padrone e portati al canile della Muratella a Roma. Il provvedimento è scattato ieri, quando gli agenti della polizia locale, i carabinieri e gli operatori della Asl Rm3 hanno portato via i due cani e li hanno messi nella struttura. I cittadini, appresa la notizia, hanno tirato un sospiro di sollievo.

In molti erano infatti terrorizzati dalla presenza dei due pitbull spesso lasciati liberi di vagare in strada dal proprietario, temendo di trovarseli davanti durante una corsa o una passeggiata con il proprio cane e hanno ringraziato l'amministrazione Comunale di Fiumicino.

Una 24enne azzannata è finita in ospedale

Il sequestro è avvenuto dopo varie segnalazioni e proteste fatte dai cittadini, preoccupati per la sicurezza in strada, a causa della presenza dei due cani, che avevano mostrato comportamenti aggressivi. Una questione che ha interessato Focene per diverse settimane.

In un'occasione in fatti, lo scorso 10 gennaio, hanno aggredito un cagnolino mentre era a spasso con la sua padrona, che hanno azzannato, mentre cercava di proteggerlo prendendolo in braccio. La donna è finita in ospedale e i medici l'hanno sottoposta ad un'operazione, per intervenire sulle ferite provocate dai morsi. I due pitbull hanno aggredito un altro cane, salvato dai residenti, che li hanno spaventati e fatti scappare.

Esami sui due pitbull per reinserirli in un contesto sociale sicuro

Da quanto si apprende al momento i due pitbull si trovano nel canile della Muratella, dove verranno sottoposti a un esame comportamentale, per capirne le condizioni psicologiche e fisiche, e valutare se possono essere reinseriti in un contesto sociale sicuro.