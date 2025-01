video suggerito

Due pitbull aggrediscono una giovane con il cane vicino casa: è gravissima Sarà sottoposta ad un intervento chirurgico la 25enne ferita da due pitbull a Fiumicino venerdì scorso. L'aggressione mentre era con il cane vicino casa a Fiumicino.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Paura a Fiumicino, dove due cani di razza pitbull hanno aggredito una ragazza di venticinque anni nei pressi della parrocchia di via Dei Dentali. Finita in ospedale, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. È successo venerdì scorso 10 gennaio sul litorale Sud della provincia di Roma. A commentare l'accaduto è stato anche il capogruppo del Partito democratico all'opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca: "Solo per miracolo oggi è viva. L’amministrazione comunale non si è nemmeno degnata di comunicare l’esito dell’operazione, che avrebbe potuto allertare o tranquillizzare i cittadini. Nei giorni successivi, infatti, sono giunte nuove segnalazioni in tal senso, tanto che molti cittadini vivono ormai nel terrore di uscire di casa.

La situazione appare ancora più grave se si considera che, secondo quanto riportato dai residenti, i due pitbull responsabili dell’aggressione sarebbero già stati segnalati in passato alle autorità competenti. Questo solleva interrogativi preoccupanti sull’efficienza dei controlli e degli interventi preventivi. Pertanto si ripristini subito il servizio di pronto intervento. Anche perché non bisogna aspettare che accada una tragedia prima di agire, come spesso accade in Italia".

Aggredita da due pitbull, dovrà sottoporsi ad un intervento

La ragazza dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico a seguito delle ferite provocate dai morsi dei cani. Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto la giovane era davanti casa insieme al suo cane, quando i due pitbull, che pare stessero giarando da soli, le si sono scagliati contro, ferendola. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il persoanle sanitario in l'ambulanza, che ha soccorso la giovane e l'ha trasportata in ospedale con gravi ferite. A svolgere gli accertamenti sono stati gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Alcuni residenti nella zona hanno spiegato di come non fosse la prima volta che i due pitbull girassero da soli ed che erano già stati segnalati.